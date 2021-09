Der Polizei-Report für Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/MZ - In Großörner haben Unbekannte am Wochenende einen Minibagger gestohlen. Das Fahrzeug befand sich auf einem verschlossenen Firmengrundstück. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 30.000 Euro an.

Mit Anhänger kollidiert

Ein 20-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B 86 bei Annarode schwer verletzt worden. Der Jugendliche war mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Um einem entgegenkommenden Lkw auszuweichen, fuhr er links in den Böschungsbereich. Als er auf die Straße zurückwollte, kollidierte er jedoch mit dem Anhänger, so die Polizei. Es entstand rund 8.000 Euro Schaden an beiden Fahrzeugen.

Diebe scheitern an Automat

Diebe haben vermutlich am Freitagabend in der Feldstraße in Sangerhausen versucht, einen Tabakautomaten aufzubrechen. Dazu wurde womöglich die Straßenbeleuchtung vor Ort abgeschaltet, da hier die Sicherungen an der Laterne entfernt wurden, so die Polizei. Das Öffnen des Automaten schlug fehl. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.

Ladung gestohlen

Diebe haben sich in der Nacht zu Montag in einem Allstedter Ortsteil an einem Kleintransporter zu schaffen gemacht. Die Täter schnitten laut Polizeirevier die Plane auf und stahlen Arbeitsgeräte für den Garten- und Landschaftsbau im Wert von mehr als 7.000 Euro.

Anhänger gestohlen

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte in Osterhausen einen Fahrzeuganhänger gestohlen. Dieser war auf dem Parkplatz an der Feuerwehr abgestellt worden. Beladen war der Anhänger mit einer Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos und Spielzeug, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird mit rund 10.000 Euro angegeben.