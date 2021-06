Dederstedter Dorfverein überrascht die Kinder

Diana Hinze, Sandra Sowoidnich und Susann Walter (v. li.) vom Verein „Kinder- und Jugendarbeit“ verteilen Überraschungen am Vorabend des Kindertages in Dederstedt. Für jedes Kind im Alter von null bis 14 Jahren gab es je einen „Kindertagsnikolaus“.

Dederstedt - Heute ist der Internationale Kindertag. Doch an große Feste und Feiern ist aktuell nicht zu denken. „Was können wir tun, damit die Kinder wissen, dass wir an sie denken?“ Diese Frage stellten sich die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins „Kinder- und Jugendarbeit“ in Dederstedt. „Gerade in der Pandemie wollten wir ein Zeichen setzen und jedem Kind aus unserer Ortschaft ein kleines Geschenk zukommen lassen“, sagt Sandra Sowoidnich. Sie ist Vorsitzende des Vereins und Ideengeberin für diese Aktion. Und nun bekommt jedes Kind im Alter von null bis 14 Jahren eine Tüte zum Kindertag vor die Haustür gestellt. „Es ist eine kleine Geste, damit die Jüngsten bei uns im Dorf auch wissen, dass wir an sie denken“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Corona erschwerte die Aktivitäten des Vereins „Kinder- und Jugendarbeit“

Die Geschenktüten sind mit kleinen Spielsachen, Naschereien und einheimischen Obst gefüllt. „Es ist quasi ein Kindertags-Nikolaus“, meint Sandra Sowoidnich augenzwinkernd. Ein bisschen Nikolausfeeling hatten dann schließlich auch Helgard Richter, Anna Radelhof und Gerda Engler, die am Vorabend des 1. Juni die Überraschungstüten vor den Häusern der Kinder platzierten, damit die Mädchen und Jungen am Morgen eine kleine Freude haben.

Der Verein „Kinder- und Jugendarbeit“ in Dederstedt, der im Dezember 2019 gegründet wurde, hatte aufgrund der Corona-Pandemie einen ungeahnt schweren Start, denn als die ersten Aktivitäten geplant waren, kam der erste Lockdown. „Das hat unsere Arbeit natürlich gehemmt und bis jetzt hatten wir auch nur Ausgaben“, gestand Sowoidnich ehrlicherweise. Eigentlich hatten sie einen Sack voll Ideen, was sie mit den Kindern und für die Kinder unternehmen wollten. Alles fiel der Pandemie zum Opfer, vom gemeinsamen Adventsbasteln über das Sportfest mit Fußballturnier und das Fest zum Kindertag bis hin zum Wanderausflug mit anschließendem Besuch im Gruselkeller von Christine Wohland in Hedersleben.

„Wir hoffen noch auf ein Sportfest mit Fußballturnier“

„Deshalb war es um so wichtiger, jetzt ein Zeichen zu setzen und wenigstens den rund 60 Kindern von Dederstedt eine Freude zu bereiten“, so die Beweggründe der Vereinsmitglieder, zum Kindertag die Jüngsten zu ehren. Und auch wenn die Vereinskasse klamm ist, so wurden Sponsoren gefunden, die den „Kindertagsnikolaus“ ermöglichten, sagt Kassenwartin Susann Walter, und fügt an, dass es nur eine kleine Aufmerksamkeit ist, „die aber von Herzen kommt“.

Natürlich hoffen die Mitglieder, dass sie noch in diesem Jahr mit der Vereinsarbeit richtig loslegen und Highlights für die Kinder und Jugendlichen organisieren können. „Wir hoffen noch auf ein Sportfest mit Fußballturnier“, fügt Sandra Sowoidnich als Beispiel an, „denn Dederstedt verfügt über einen sehr schönen Sportplatz, der dafür quasi prädestiniert ist“.

Gleichzeitig würde sie sich auch über neue Mitglieder freuen, speziell im Kinder- und Jugendalter, für die eine Vereinsmitgliedschaft kostenlos ist. Ziel des Vereins ist es, die gemeinsame Kinder- und Jugendaktivität in Dederstedt zu fördern und natürlich auch beratend und unterstützend zur Seite zu stehen und die vorhandene Kinder- und Jugendeinrichtung im Ort wieder mit Leben zu füllen. Doch leider gibt es auch in diesem Jahr keine Planungssicherheit. Um so wichtiger finden die Vereinsmitglieder die kleine Geste zum internationalen Kindertag. (mz)