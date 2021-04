Das sind die Pläne für den Radwegausbau in MSH

Strukturwandel in Mansfeld-Südharz: 226.000 Euro an Fördermitteln hat der Landkreis für einen Radweg bekommen, dessen Planung erst begonnen hat. Wofür wird das Geld gebraucht?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt - Deutschland liegt im Herzen von Europa und Mansfeld-Südharz durchaus auch im Herzen Deutschlands. Kein Wunder also, wenn ein Großteil der europäischen Fernradwege durch die Bundesrepublik verlaufen. Und nur folgerichtig auch, dass bald einer davon auch durch den Landkreis führen könnte. Freilich, das ist noch Zukunftsmusik, doch mit der Fördermittelübergabe in Höhe von 226.000 Euro durch Ministerpräsident Reiner Haseloff ist der Anfang zumindest gemacht.

Durchführung einer Bestandsanalyse und Planung des Streckenverlaufes

Bis 2026 soll es soweit sein. Wenn man bedenkt, dass allein der Radweg rund um den Süßen See acht Jahre bis zur Fertigstellung gebraucht hat, erscheint der Plan umso ehrgeiziger. Und so will man sich bei der Standortmarketinggesellschaft, die das Projekt federführend betreibt, auch schnell an die Arbeit machen. Die Stelle eines Projektkoordinators sei bereits ausgeschrieben, sagt Tourismusmanagerin Stefanie Müller von der SMG. Für vier Jahre. Diese Person müsse sich dann um eine fundierte Bestandsanalyse von Radwegen, Sehenswürdigkeiten, Radwege-Infrastruktur kümmern.

„Aufbauend auf die Bestandsanalyse sollen dann mögliche Streckenverläufe geplant werden“, so Müller. Verlaufen soll der Radweg entlang von Industrie- und Bergbaudenkmälern. Wo genau, wird schließlich bei Befahrungen evaluiert. Schwierigkeiten gibt es bei solchen Planungen zuhauf, nicht zuletzt muss man sich Grundstücke sichern und etwaige Erweiterungen von Straßen mit dem Kreis, den Gemeinden oder dem Land absprechen, je nachdem zu wem die Straße gehört. „Wichtig ist“, sagt Michael Schumann, Leiter des Bereichs Strukturwandel, „dass touristische und Alltagsradwege mit in die Planung einbezogen werden, damit es nachhaltig ist“. Mit den 226.000 Euro kann man nun erst einmal neben dem Projektkoordinator selbst auch Workshops, Veranstaltungen, Streckenkonzeptionen, Genehmigungsverfahren oder auch Zielgruppenanalysen finanzieren.

Radweg durch Mansfeld-Südharz soll Touristen anlocken

Das Projekt solle ein Startschuss sein, „um den Radtourismus im Landkreis zukünftig stärker in den Fokus zu rücken“, sagt Stefanie Müller. „Es bildet die Grundlage, um weitere radtouristische Produkte darauf aufzubauen und langfristig zu einer attraktiven Radreiseregion zu werden.“ Langfristig werde die Einbindung in einen Europäischen Radweg der Industriekultur angestrebt, der sich aktuell auch in der Planung befinde, so Müller. 19 dieser europäischen Radwege, EuroVelo genant, gibt es bereits. Die meisten davon führen durch Deutschland. „Durch den Radweg würden weit überregional Gäste auf unsere Region aufmerksam.“ Allerdings sei hierfür die Einhaltung von hohen Qualitätsstandards von Beginn an mitzudenken und umzusetzen.

Die Ambitionen sind also hoch. „Der Radweg soll ein Leuchtturm mit überregionaler Strahlkraft für den Landkreis Mansfeld-Südharz werden, der sowohl für die einheimische Bevölkerung einen Mehrwert bietet, als auch neue Zielgruppen in die Region zieht“, formuliert es Müller. Profitieren davon sollten vor allem der Tourismus, aber auch die Industriedenkmäler selbst. Und da bis 2026 wohl nicht alles in die Wege zu leiten ist, soll es ein Anschlussprojekt geben. Dabei sollen weitere Radwege ausgebaut beziehungsweise neugebaut oder auch in Beschilderung, Rastplätze und Infotafeln investiert werden. Dies soll im Rahmen eines weiteren Förderprojekts realisiert werden, das allerdings erst noch beantragt werden muss. (mz/Joel Stubert)