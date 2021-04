Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Für Irritationen hat jetzt ein Hinweis des Allstedter Ordnungsamtes im Amtsblatt gesorgt. In den letzten Wochen seien einige Verstöße gegen das Verbrennverbot festgestellt worden, die das Ordnungsamt zur Ahndung an den Landkreis weitergeleitet habe, heißt es dort. In mehreren Fällen seien die Verursacher davon ausgegangen, dass man in einer Feuerschale, einem Feuerkorb oder einem ähnlichen Gefäß weiterhin Gartenabfälle verbrennen darf. Das sei aber nicht der Fall. „Auch diese Form der Entledigung von verbrennfähigen Gartenabfällen bedarf der vorherigen Ausnahmegenehmigung durch den Landkreis“, so das Allstedter Ordnungsamt. „Darf man jetzt also nicht mal mehr die Feuerschale anmachen?“, sprach Kerstin Heyroth in der Ortschaftsratssitzung in Emseloh eine Frage aus, die sich nach dem Hinweis im Amtsblatt einige gestellt hatten. MZ fragte beim Landkreis nach.

Lager- oder Grillfeuer, auch in einer Feuerschale oder einem Feuerkorb, fallen nicht unter das Verbrennverbot, so lange dafür ausschließlich naturbelassenes und trockenes Holz verwendet wird, sagt Uwe Gajowski von der Pressestelle des Landkreises. Man sollte also ausschließlich abgelagerte Holzscheite, Holzbriketts, kurze, trockene Zweige oder trockenes Reisig und Zapfen in die Flammen werfen. Feuchte Gartenabfälle und Hausmüll sind dagegen tabu. Mit einer Ausnahmegenehmigung durch den Landkreis dürfen Grünabfälle verbrannt werden, wenn sie von Krankheiten oder Schädlingen befallen sind und das Verbrennen die einzig wirksame Möglichkeit ist, die weitere Verbreitung zu verhindern. Zusammen mit dem Antrag muss man die Bescheinigung eines Sachverständigen vorlegen.

Ausnahmegenehmigungen zum bestehenden Verbrennverbot in Mansfeld-Südharz

Mögliche Gründe für eine Ausnahmegenehmigung zum Verbrennen sind aber auch besonders ungünstige Grundstücksverhältnisse wie etwa eine extrem steile Hanglage oder einer fehlende Zuwegung, durch die der Transport des Grünabfalls zur regulären Entsorgung eine unzumutbare Härte darstellen könnte. Auch wenn beispielsweise durch ein Unwetter sehr große Mengen angefallen sind, ist eine Ausnahmegenehmigung möglich. Im Emseloher Ortschaftsrat wies unterdessen Ortsbürgermeister Axel Mühlenberg darauf hin, welche unerwünschten Folgen eine qualmende Feuerschale noch haben kann. „Wenn bei der Rettungsleitstelle ein Hinweis auf Rauchentwicklung eingeht, dann wird die Feuerwehr alarmiert“, erklärte Mühlenberg, der selbst in der Leitstelle Mansfeld-Südharz arbeitet.

Je nach Jahreszeit komme es ein- bis zweimal im Monat vor, dass die Feuerwehr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung fährt und vor Ort ein qualmendes Gartenfeuer vorfindet, sagt Steffen Reise, stellvertretender Leiter der Rettungsleitstelle. Der Einsatzleiter entscheide dann, ob man es bei einer Belehrung belässt oder auch das Umweltamt des Kreises mit einschaltet. Ob der Verursacher des Feuers den Einsatz bezahlen muss, entscheidet indes das Ordnungsamt der jeweiligen Kommune. Für unbeschwertes Vergnügen an der Feuerschale empfiehlt Uwe Gajowski trockenes Hartholz, das für solche Gelegenheiten einfach der beste Brennstoff sei. Nadelholz brenne kürzer und lasse Funken sprühen. Für massive Feuerschalen aus Metall eigne sich auch Holzkohle. (mz/Grit Pommer)