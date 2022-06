Corona in Mansfeld-Südharz: Kreis holt sich Hilfe von der Bundeswehr

Sangerhausen/MZ - Teilweise mehrere Stunden Wartezeit, lange Schlangen und gedrückte Stimmung in der Schlange - so stellt sich das Impfen in den Impfstationen aktuell dar. Viele fragen sich: Wird das bald besser? Landrat André Schröder (CDU) verweist auf Anfrage darauf, dass der Landkreis das Impfangebot weiter aufstockt. Nächste Woche werde an fünf Tagen in Sangerhausen, an vier in Hettstedt und an drei in Eisleben geimpft, sagte er. In der Mammuthalle Sangerhausen könnten beispielsweise Foyer und Umkleidebereich mitgenutzt werden, „so dass hier der Zustand zu Zeiten des Betriebes als Impfzentrum wieder erreicht wird“.

