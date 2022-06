Corona in Mansfeld-Südharz: Kinder-Inzidenz bei 3.284 - Wieso Schulen dennoch offen bleiben sollen

Sangerhausen/MZ - Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Gemessen an den einzelnen Altersgruppen sind prozentual die meisten Coronainfizierten in Mansfeld-Südharz noch minderjährig. In der Altersgruppe der Sieben- bis Elfjährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am höchsten, genauer gesagt bei 3.283,9. So war der Stand beim Landesamt für Verbraucherschutz am Dienstag. Bei den Zwölf- bis 15-Jährigen liegt die Inzidenz bei 2.609,9.

