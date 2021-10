Corona in Mansfeld-Südharz: 52 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz steigt

Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Zahl der Neuinfektionen nimmt auch in Mansfeld-Südharz wieder stärker zu. Am Donnerstag vermeldete das Robert-Koch-Institut gleich 52 neue Fälle im Landkreis. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Coronafälle seit Ausbruch der Pandemie auf 7.032, die Inzidenz steigt weiter an und liegt jetzt bei 133,9.

Die Erstimpfquote in Sachsen-Anhalt liegt momentan bei 64,5 Prozent, die zweite Impfung haben 62.9 Prozent der Menschen bekommen.