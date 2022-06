Corona: Hohe Hospitalisierungsrate in Mansfeld-Südharz - Was man dazu wissen muss

Ein schwer an Covid-19 erkrankter Patient liegt hinter einem Schild mit dem Hinweis "Covid positiv" in einem Isolierzimmer auf einer Corona-Intensivstation.

Sangerhausen/MZ - Spätestens vor einigen Tagen ist ein weiterer Indikator zur Bewertung der Corona-Lage in einer Region in den Fokus gerückt. Vor reichlich einer Woche entschieden Bund und Länder, dass Corona-Maßnahmen auch von der Hospitalisierungsrate abhängen. Diese gibt grob gesagt an, wie viele Krankenhauseinweisungen es pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen gibt.