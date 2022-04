Carsten Reuß aus Mansfeld-Südharz will ins Aschersleber Rathaus

Greifenhagen/Aschersleben/MZ - Im kommenden Frühjahr wählen die Ascherslebener einen neuen Oberbürgermeister. Andreas Michelmann (Widab), der 28 Jahre lang an der Spitze im Rathaus stand, tritt nicht wieder an. Nun wagen sich die Parteien langsam aus der Deckung und bringen ihre Kandidaten in Stellung. Die SPD nominierte in dieser Woche Carsten Reuß. Der 42-Jährige aus Greifenhagen (Stadt Arnstein) ist ein Unbekannter in Aschersleben, aber erfahrener Wahlkämpfer. Im Sommer trat er erst in Mansfeld-Südharz für das Amt des Landrats an, erreichte dort 15,29 Prozent der Stimmen.