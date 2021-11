Café in der Tourist-Information in Mansfeld erweitert Öffnungszeiten

Mansfeld/MZ - Das Café in der Tourist-Information in Mansfeld erweitert seine Öffnungszeiten. Es ist ein Versuch, mehr Gäste in das Café zu ziehen. Nach Informationen der Stadtverwaltung werden aus diesem Grund die bisherigen Öffnungszeiten am Donnerstag und Freitag um jeweils eine Stunde verlängert. Gäste können sich an diesen beiden Tagen Kuchen und Kaffee in der Zeit von 9 bis 16 Uhr statt bis 15 Uhr schmecken lassen. Von Montag bis Mittwoch werden Besucher jeweils von 9 bis 15 Uhr empfangen.

Öffnungszeiten für das Wochenende können leider bislang nicht angeboten werden. Nach Informationen der Stadt fehlen dafür gegenwärtig noch die personellen Voraussetzungen.

Im kleinen Café finden regelmäßig wechselnde Ausstellungen statt. Als nächstes wird eine Schau mit Arbeiten des Malers Ingolf Zeise aus Biesenrode zu sehen sein. Die Ausstellung soll am nächsten Dienstag, 23. November, unter Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Regeln offiziell eröffnet werden.