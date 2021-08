Bundesverband der Motorradfahrer und Polizei setzen Aktion am Kyffhäuser fort

Nicht immer wird am Kyffhäuser vorschriftsmäßig gefahren

Kelbra/MZ - Der Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM) und die Polizei halten Wort: Am Sonntag, 12. September, soll es an der Bundesstraße 85 in Kelbra die zweite Aktion unter dem Motto „Kaffee statt Knöllchen“ geben. Allerdings mit einem kleineren Polizeiaufgebot als beim ersten Mal. „Wir vom BVDM werden versuchen, mit etwas mehr Personal als zuletzt vor Ort zu sein“, sagte Udo Schmidt. Der Göttinger ist bei dem Bundesverband für das Sicherheitstraining zuständig. Aber auch bei der ersten Auflage Anfang August habe es bereits viele konstruktive Gespräche mit Motorradfahrern und auch Anwohnern gegeben. Schmidt: „Wir sehen das als Prävention.“ Es gehe bei der Aktion nicht um eine Bestrafung.

In Kelbra beschweren sich Anwohner seit Jahren über den Krach und die Raserei einiger Motorradfahrer, insbesondere an den Wochenenden. Sie nutzen die 36 Kurven der B 85 hoch zum Kyffhäuser als Rennstrecke. Schwere Unfälle sind die Folge. In der Politik wird deshalb immer mal wieder davon gesprochen, den Kyffhäuser für den Zweiradverkehr zu sperren. Konkrete Pläne dazu gibt es allerdings nicht.

Schmidt sagte, man wolle mit der Aktion um Verständnis werben. Manchmal reiche ein Perspektivwechsel, wenn man die Leute frage, wie sie reagieren würden, wenn sie an der Straße wohnen würden. Obwohl man sicherlich nicht alle erreiche, glaube er schon, dass die vor Ort geführten Gespräche in die Motorradcommunity getragen würden.