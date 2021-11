Betrunkener Pkw-Fahrer fährt in Röblingen gegen geparktes Auto und flüchtet

Röblingen/MZ - Am frühen Sonntagabend ist in der Stedtener Straße in Röblingen ein Pkw gegen ein am Fahrbahnrand parkendes Auto gefahren. Anschließend setzte der Fahrer zurück, wobei er über den Fußweg fuhr und beinahe einen Passanten erwischte, ehe er vom Unfallort flüchtete.

Dank Zeugenhinweisen konnte der Wagen samt mutmaßlichem Fahrer in Aseleben aufgefunden werden. Ein bei diesem durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. An den Fahrzeugen entstand rund 7.000 Euro Schaden.