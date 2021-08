Betrunkener Autofahrer geht nach Crash im Maisfeld auf Polizisten los

Hedersleben/MZ - Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L160 bei Hedersleben griff ein betrunkener Autofahrer einen Polizisten an und kam daraufhin in Gewahrsam. Was war passiert? Bei der Polizei ging der Anruf einer Autofahrerin ein, die mitteilte, dass ihr Auto von einem anderen Auto im Gegenverkehr am Außenspiegel beschädigt worden sei. Das Verursacherfahrzeug war offenbar sehr schnell unterwegs und landete nach dem leichten Crash im Maisfeld.

Die Autofahrerin wollte nach dem Verursacher sehen und stellte fest, dass dieser stark nach Alkohol roch. Der Fahrer versuchte zu fliehen, wurde schließlich aber doch von der Polizei festgehalten. Dagegen setzte er sich zur Wehr und versuchte zu schlagen. Bei dem 23-Jährigen aus Polen wurde ein Atemalkoholwert von 2,34 Promille festgestellt. Außerdem sei er nicht im Besitz eines Führerscheins gewesen, so die Polizei. Der junge Mann befindet sich noch in Polizeigewahrsam.