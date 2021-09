Berufliche Neuorientierung auch mit Ende 40: Arbeitsamt in Sangerhausen berät

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Lohnt sich ein beruflicher Neuanfang mit Ende 40 wirklich noch? Ein paar Jahre sind es ja noch bis zur Rente, aber ist das wirklich nötig? Wenn man zum Beispiel schon seit Jahren in einem Metallbaubetrieb arbeitet, eine abgeschlossene Lehrausbildung hat und auch aktuelle Schweißerpässe besitzt, ist man doch eigentlich auf der sicheren Seite, oder etwa nicht? Lohnt es sich also überhaupt, über so etwas wie Weiterbildung oder sogar eine Umschulung nachzudenken, vor allem jetzt, wo die Auftragslage doch eigentlich sehr gut ist. Und trotzdem wird ja immer wieder von Digitalisierung gesprochen. Ob das auch bald in kleinen Betrieben eine Rolle spielen wird?

Das ist ein klassisches Beispiel für die Berufsberatung im Erwerbsleben, findet Berufsberaterin Ines Bittner von der Sangerhäuser Arbeitsagentur. Und na klar sei Weiterbildung heutzutage immer ein Thema. Lebenslanges Lernen ermögliche große Chancen am Arbeitsmarkt. Eine Weiterbildung sei oftmals hilfreich und wegen der Veränderung in vielen Branchen zwingend notwendig. „Ich helfe Menschen, die sich mit dem Gedanken einer beruflichen Neu- und Umorientierung tragen. Mein Ziel ist es, dass sie für sich selbst eine richtige berufliche Entscheidung treffen können. Dafür stehe ich mit meinem Wissen über die umfangreichen Möglichkeiten“, sagt Bittner.

Agentur für Arbeit berät bei beruflicher Um- und Neuorientierung

Bei der Berufsberatung im Erwerbsleben stehen laut Bittner natürlich vor allem Erwerbstätige und Arbeitsuchende ohne Berufsausbildung oder mit nur einer geringen beruflichen Qualifikation im Fokus der Bemühungen. Aber die Berufsberaterin wendet sich auch den Erwerbstätigen und Arbeitsuchenden zu, die sich beruflich neu oder umorientieren wollen oder die einen Bedarf an einer beruflichen Weiterbildung sehen. Des weiteren seien die Berufsberater auch für diejenigen genau die richtigen Ansprechpartner, die nach einer Pause wieder ins Berufsleben einsteigen wollen, oder die gerade ein Studium oder eine Ausbildung absolviert haben und nun ins Berufsleben starten wollen. Auch wer plant, sich selbstständig zu machen, kann den Kontakt mit der Berufsberaterin in Sangerhausen suchen.

Berufsberaterin Ines Bittner ist per Mail erreichbar: Sangerhausen-Berufsberatung-im-Erwerbsleben-@arbeitsagentur.de oder auch telefonisch unter 03464/ 55 42 07. Auch Kurzberatungen sind möglich, und zwar montags von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.