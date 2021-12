Beratung über Hygienekonzept - Kreistagssitzung in Mansfeld-Südharz vertagt

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Ursprünglich war für diesen Mittwoch, den 8. Dezember, eine Kreistagssitzung mit wichtigen Entscheidungen angesetzt, etwa zum Doppelhaushalt des Kreises 2022/23. Doch daraus wird nichts, zumindest erst einmal. Denn die derzeit angespannte Lage in der Corona-Pandemie führe zur Verschiebung der Sitzung, teilte die Kreisverwaltung von Mansfeld-Südharz mit. „Hintergrund ist, dass die Kreistagsmitglieder zunächst ein überarbeitetes Hygienekonzept für die Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse beschließen wollen“, sagte Kreissprecherin Michaela Heilek.

Hygienekonzept wird ausgearbeitet

Wichtigster Punkt dabei ist die Aufnahme der 3G-Regel. Die Abstimmung dazu läuft derzeit im schriftlichen Umlaufverfahren, das heißt, jedes Mitglied muss seine Entscheidung schriftlich mitteilen. „Da es aber auch eine entsprechende Beratung geben muss, kommen die Kreistagsmitglieder am 8. Dezember via Videokonferenz zusammen“, sagte Heilek. Dort wird dann das Hygienekonzept beraten, über das wiederum bis zum 14. Dezember entschieden sein muss.

Denn einen Tag später, am 15. Dezember, soll der Kreistag dann doch noch zusammenkommen, um die wichtigen Entscheidungen zu fällen - nur eben nun mit entsprechendem Hygienekonzept. Diese Kreistagssitzung findet dann als sogenannte Hybridveranstaltung statt. „Zum einen besteht die Möglichkeit, unter Einhaltung der 3G-Regel persönlich an der Sitzung in der Mammuthalle teilzunehmen, zum anderen ist eine virtuelle Teilnahme möglich“, so die Sprecherin des Landkreises.

Live-Stream im Internet als weitere Möglichkeit

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner könnten unter Einhaltung der 3G-Regelung in begrenzter Anzahl in die Mammuthalle kommen. „Zudem gibt es wie immer die Möglichkeit, die Sitzung via Livestream im Internet zu verfolgen.“ Aufgrund des noch zu beschließenden Hygienekonzepts des Kreistages und seiner Ausschüsse war bereits der Jugendhilfeausschuss vom 6. Dezember auf den 20. Dezember verschoben worden.

All dies ist nicht die einzige Änderung im Sitzungsbetrieb dieser Tage: Den Weg für Absagen beziehungsweise Verschiebungen hatte am Montag vergangener Woche das Landesverwaltungsamt freigemacht. Durch eine entsprechende Entscheidung muss eine Durchführung von Sitzungen nicht mehr in Präsenzveranstaltungen stattfinden und kann auch verschoben werden.