Bei der Haldenbesteigung am 11. September gibt es den begehrten Sonderstempel „Zirkelschacht’“

Benndorf/MZ - Mit einer besonderen Erinnerung sollen die Teilnehmer der geführten Haldenbesteigung an diesem Sonnabend, 11. September, nach Hause gehen. „Nach erfolgreichem Abstieg gibt es für alle den begehrten Sonderstempel Nummer 10 ,Zirkelschacht’“, kündigt Pressesprecher Marco Zeddel von der Mansfelder Bergwerksbahn an. Diesen Stempel können sich Interessenten in den „Mansfelder Gipfelpass“ oder in den „Wippertaler Stempelpass“ eintragen lassen, die beide von der Mansfelder Bergwerksbahn gegen einen Obolus bereit gehalten werden.

Spielt das Wetter mit, haben die Gäste „einen ausgezeichneten 360-Grad-Blick von der knapp 60 Meter hohen Abraumhalde des Mansfelder Kupferschieferbergbaus über die Mansfelder Mulde mit ihren vielen kleinen und großen Halden“, so Zeddel. Die drei großen Spitzkegelhalden der drei letzten Schachtanlagen im Mansfelder Revier befinden sich darunter. Zeddel: „Der letzte davon, der Otto-Brosowski-Schacht, förderte bis Dezember 1969 Kupfererz.“ Bei klarem Wetter zeige sich in westlicher Richtung der 1.141 Meter hohe Brocken. Im Osten blicke man bis zum Petersberg bei Halle, der höchsten Erhebung bis zum Ural auf diesem Breitengrad.

Erste planmäßige Haldenbesteigung nach der Corona-Zwangspause

Diese geführte Haldenbesteigung ist nach der Corona-Zwangspause die erste planmäßige Tour als Teil einer Fahrt mit dem Regelzug der Bergwerksbahn nach Hettstedt-Kupferkammerhütte. Wer in den Genuss dieser Wanderung kommen möchte, muss am 11. September um 14.45 Uhr am Bahnhof Klostermansfeld/Benndorf in den Zug steigen. Auf seiner Rückfahrt macht die Bahn Station am Zirkelschacht. In Anekdoten und mit einem Augenzwinkern erfahren die Interessenten, die die Halde erklimmen, „etwas zur Geschichte des Bergbaus, des Transportwesens und der regionalen Heimatgeschichte“.

Nach erfolgreichem „Stempelsammeln“ bringt ein Zug die Haldenbesteiger zurück nach Benndorf, wo sie gegen 17.20 Uhr wieder eintreffen. Im Zug besteht bis auf weiteres Masken- und Abstandspflicht.

›› Infos unter: www.bergwerksbahn.de oder Telefon 034772/27640