Baustelle ruht - Straße von Questenberg nach Wickerode ist trotzdem gesperrt

Questenberg/MZ - Schon seit dem vergangenen Wochenende häufen sich die Beschwerden: Die Kreisstraße von Wickerode nach Questenberg ist voll gesperrt, aber an der Baustelle tut sich seit Tagen nichts. „Es wurde am 2. und 3. August an der Baustelle gearbeitet“, berichtet Questenbergs Ortsbürgermeister Norbert Volknandt (Questenverein). „Seitdem wurde kein Handschlag mehr gemacht. Dabei muss nur noch die Bitumenschicht hergestellt werden.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<