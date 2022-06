Bauernverband Mansfeld-Südharz im Gespräch mit den Landtagskandidaten

Blühende Landschaften hatte schon einmal ein Politiker vorhergesehen. Hier blüht der Raps am Brosowskischacht bei Augsdorf.

Eisleben/Sangerhausen/Hettstedt - Mit einem Landwirtschaftsstudium in der Tasche war Kathrin Tarricone (55) in diesem Online-Forum vor der Landtagswahl klar im Vorteil. Eingeladen hatte der Bauernverband Mansfeld-Südharz. Tarricone geht im Wahlkreis 30 für die FDP ins Rennen und folgte jetzt wie drei ihrer Mitbewerber der Einladung, mit Landwirten aus Mansfeld-Südharz ins Gespräch zu kommen. Mit dabei waren an diesem Dienstagabend auch der Politik- und Verwaltungswissenschaftler Matthias Redlich (38), der für die CDU im Wahlkreis 31 kandidiert, der Diplomlehrer für Mathematik und Physik Jürgen Grobe (64), der im Wahlkreis 30 für die Grünen antritt und Sozialarbeiterin Carola Kunde (33), die für die Linken im Wahlkreis 30 antritt. „Wir haben zwar bei allen Parteien angefragt, aber nicht alle sind unserer Einladung gefolgt“, erklärte Gastgeberin Laura Ritter. Sie ist die Geschäftsführerin des Bauernverbandes Mansfeld-Südharz.