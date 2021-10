Bauernverband Mansfeld-Südharz hat eine neue Spitze gewählt

Rothenschirmbach/MZ - Ohne viel Aufsehen und großes Publikum wählte der Bauernverband Mansfeld-Südharz einen neuen Vorstand. An der Spitze der größten Interessenvertretung der Landwirte in der Region steht nun Matthias Sommer. Der Landwirt ist Vorstand der Agrargenossenschaft in Helmsdorf. Sein Stellvertreter ist Klaus Gremmes. Er führt einen Landwirtschaftsbetrieb im Seegebiet Mansfelder Land.

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Orlett Freier, Anette Krebes, Marita Reuter, Michael Tänzer,André Volknandt und Torsten Wagner. „Unseren bisherigen, langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Minning haben wir im Rahmen dieses Bauerntages gebührend verabschiedet“, sagte Laura Ritter, die Geschäftsführerin des Bauernverbands Mansfeld-Südharz.

Wolfgang Minning zieht Resümee des vergangenes Jahres

Minning nutzte das Podium des Bauerntags zum letzten Mal als Vorsitzender des Bauernverbandes, um ein Resümee des vergangenen Jahres zu ziehen und einen Ausblick auf 2022 zu geben. Ganz Landwirt stand für ihn dabei natürlich die aktuelle Ernte im Fokus. Zwar wurden in puncto Menge und Qualität des Ernteguts nicht alle Wünsche erfüllt, aber immerhin entwickele sich das Preisniveau gut. Bei der Tierproduktion beobachtete Minning auch in diesem Jahr ein „Wellental ohne positiven Trend für steigende und stabile Preise“. Auf dem Vormarsch sei die Afrikanische Schweinepest. „Wir stehen auf Landkreisebene den politischen Entscheidungsträgern zur Seite. Den Ernstfall erhofft sich dennoch niemand, da die Maßnahmen bei einem positiven Befund kaum überschaubar sind“, so Minning. Auch sprach er die Düngemittelverordnung an, die den Landwirten Kopfzerbrechen bereitet.

In der Arbeit des Bauernverbandes benannte Minning die Mitgliederbindung als die vordringlichste Aufgabe. Ebenso sei es eine wichtige Verbandsaufgabe, die Landwirte in allen Bereichen zu informieren. Übrigens: Etwa 70 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis gehören dem Berufsverband an, der am 1. Januar 2006 durch den Zusammenschluss der Verbände Südharz und Mansfelder Land entstand.