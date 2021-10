Bauarbeiten zwischen Sangerhausen und Sömmerda behindern Bahnverkehr

Sangerhausen/MZ - Aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG wird der Streckenabschnitt zwischen Sangerhausen und Sömmerda von Montag, 11. Oktober, bis einschließlich Freitag, 15. Oktober, nachmittags von 12.30 bis 18.15 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Betroffen sind folgende Linien: RE 10 Erfurt – Magdeburg und RB 59 Erfurt - Sangerhausen.

Die Züge werden in diesen Zeiträumen laut Verkehrsunternehmen Abellio durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Um den Fahrgästen in Sömmerda die Anschlüsse in Richtung Erfurt zu ermöglichen, fahren die Züge auch zwischen Sömmerda und Erfurt später als im regulären Fahrplan vorgesehen, heißt es weiter.

Bedingt durch die längere Fahrzeit der Busse werden Fahrgäste gebeten, sich auf längere Reisezeiten einzurichten. Fahrgäste mit Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern sollten beachten, dass in den Bussen nur eingeschränkt Platz zur Verfügung steht. Die Fahrradmitnahme sei eingeschränkt und könne nicht garantiert werden, heißt es dazu weiter.

Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen auf www.abellio.de/verkehr-aktuell-md. Infos gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und unter der Nummer 0800 223 55 46.