Badeverbot am Staussee Kelbra: Wie gehen die Dauercamper damit um?

Sabrina und Mutter Sylvia Lange am Ufer des Stausees. Wegen der Blaualgen kann Sabrina nicht ins Wasser.

Kelbra/MZ - Dass Blaualgen im Moment mal wieder den Badespaß am Stausee Kelbra verderben, ist für den Augenblick für alle Betroffenen verschmerzbar. So lange das Wetter herbstlich anmutet. Wenn allerdings - wie fürs Wochenende zaghaft angekündigt - der Sommer zurückkehrt und das Badeverbot aufrecht erhalten werden muss, dann hat das nichts von einer guten Nachricht. Schon gar nicht für die Dauercamper am Stausee.