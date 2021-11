Arnstedt will gegen Bernburg sein Konto aufbessern

Arnstedt/MZ - Vor gut einer Woche waren einige Fußballer der Verbandsliga-Elf von Edelweiß Arnstedt dabei, als sich Romonta Amsdorf mit dem 1. FC Magdeburg im Pokal duellierte. Am 11. Dezember, zum planmäßigen Ende der Rückrunde der Verbandsliga Süd, stehen die Arnstedter selbst zum Kreisderby in Amsdorf auf dem Platz.

Das aber ist Zukunftsmusik. Die Gegenwart hält für das Arnstedter Team am Sonnabend zunächst einmal eine Auswärtsaufgabe bereit. Die wiederum ist schwierig genug, spielt Edelweiß doch beim Team vom SC Bernburg. Und damit einer Mannschaft, die sich - im Gegensatz zu den Arnstedtern - noch alle Chancen auf einen Platz unter den besten vier Teams und damit in der Meisterschaftsrunde ausrechnen darf. Gegenwärtig sind die Bernburger Sechster, drei Punkte trennen sie vom auf dem vierten Platz zu findenden VfB Sangerhausen.

Tore in der Begegnung scheinen garantiert

Für die Arnstedter ist ein Platz in der Meisterrunde zwar rechnerisch noch drin, doch so richtig glauben sie sicherlich selbst nicht daran. Viel realistischer erscheint da vier Spieltage vor dem Ende der ersten Saisonhälfte schon, dass sich Bernburg und Arnstedt in der Abstiegsrunde wiederfinden. Und dass dann die Punkte aus den direkten Duellen zählen. Im Hinspiel konnte jede Mannschaft zumindest einen Zähler für sich verbuchen. In einem denkwürdigen Duell hieß es 3:3, die Arnstedter machten in der Schlussphase der Partie einen Zwei-Tore-Rückstand wett.

Apropos Treffer. Auch diesmal scheinen Tore garantiert, zählen doch Bernburg und Arnstedt neben Aufsteiger Farnstädt zu den drei Mannschaften die schon 30 Gegentreffer, und damit die meisten der Liga, kassiert haben.

Nun also treffen beide Teams erneut aufeinander. Sowohl für die gastgebenden Bernburger, als auch die Arnstedter gab es in der Rückrunde bisher nicht viel zu holen. Beide Vereine konnten erst einen Sieg für sich verbuchen. Kein Wunder, dass sie sich fest vorgenommen haben, das zu ändern. Anstoß in Bernburg am Sonnabend ist 14 Uhr, als Schiedsrichter fungiert Karsten Fettback.

Ebenfalls ist der SV Kelbra am Ball, das Schlusslicht kickt in Weißenfels. Nicht spielen kann dagegen der VfB Sangerhausen: Wegen Corona-Fällen beim Gegner Halle-Ammendorf wurde die Partie abgesagt.