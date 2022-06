Arm im Alter in Mansfeld-Südharz - Zulauf zur Tafel wird größer

Mehr Menschen über 65 Jahre nehmen noch einmal einen Minijob an. Immer mehr Ältere brauchen Zuschüsse vom Amt. Der Zulauf zur Tafel wird größer.

Mehrere Münzen in einer Geldbörse.

Sangerhausen/MZ - Unruhestand sagt man, wenn ein Mensch nach erfülltem Arbeitsleben weiter engagiert bleibt. Ob es immer Engagement ist, was immer mehr Menschen jenseits des 65. Lebensjahres in Mansfeld-Südharz dazu bringt, neben ihrer Rente in einem Minijob zu arbeiten, dazu kann die Pressesprecherin der Sangerhäuser Arbeitsagentur, Uta Mayer, keine verbindliche Aussage treffen.