Apotheker berichten: Bereits 13 gefälschte Impfausweise im Januar in Mansfeld-Südharz entdeckt

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Seit dem 1. Januar sind bei der Polizei in Halle insgesamt 13 Ermittlungsverfahren in Zusammenhang mit gefälschten Impfausweisen in Mansfeld-Südharz erfasst. Das teilte die Polizei auf MZ-Anfrage mit. Einer der Schwerpunkte im Landkreis sind dabei Apotheken, wo allein fünf Fälle gemeldet wurden. Hört man sich in Apotheken im Landkreis um, wird schnell klar, dass die tatsächliche Zahl wohl höher liegen dürfte.