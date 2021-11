Annaröder Kita „Roßberg-Wichtel“ erhält Auszeichnung

Annarode/MZ - Alle sollen es wissen und auch sehen können: Die kleine Kindertagesstätte „Roßberg-Wichtel“ in Annarode wurde zum ersten Mal als „Gesunde Kita“ ausgezeichnet. Das Zertifikat, das die Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt vergibt, soll nicht im Schrank verschwinden. Geht es nach Susen Meißner, soll die Urkunde direkt am Eingang angebracht werden. Die Leiterin will sich aus diesem Grund noch mit dem Träger der Einrichtung - dem Kreisverband der Volkssolidarität Mansfeld-Südharz - besprechen.

Gesundes Essen und Mitbestimmung bei den Mahlzeiten

Mit ihrer Kollegin Melanie Pursche betreut Meißner sechs Mädchen und Jungen, die in Annarode, Siebigerode und Benndorf zu Hause sind. Die beiden Frauen teilen sich in die Früh- und Spätdienste. Mit ihren fünf Jahren ist Anni die älteste in der Gruppe; die anderen Kinder, die gegenwärtig die Einrichtung besuchen, sind zwischen einem Jahr und drei Jahre alt. Das Mädchen erlebte ganz bewusst mit, dass ihre Kindertagesstätte eine Auszeichnung erhielt.

Die Landesvereinigung für Gesundheit vermerkte in ihrer Beurteilung positiv, dass „den Kindern täglich frisches Obst und Gemüse, ungesüßte Tees und selbstgepflanzte Kräuter aus den Hochbeeten im Garten angeboten werden“. Sie heben auch hervor, dass die Kinder bei der Auswahl der Mahlzeiten mitbestimmen können. Wenn der Hettstedter Lieferant den Speiseplan für die nächste Woche schickt, wählen die Kinder gemeinsam mit ihren Betreuerinnen aus den täglichen drei Angeboten aus. „Wir achten darauf, dass es nicht jeden Tag Nudeln gibt“, sagt Meißner. Denn dieses Gericht mögen die Mädchen und Jungen am liebsten. Und so kommen in der Tagesstätte auch regelmäßig Fisch und Suppen auf die Teller.

„Roßberg-Wichtel“ haben einen großen Bewegungsdrang

Die Gesundheit der Kinder wird in Annarode auch mit vielen sportlichen Aktivitäten gefördert. „Im Sportraum können die Mädchen und Jungen ihre Geschicklichkeit beim Spielen mit Gymnastikbällen sowie im Krabbeltunnel und im Sinnesparcours erproben“, stellte die Landesvereinigung für Gesundheit fest. Die „Roßberg-Wichtel“ haben einen großen Bewegungsdrang, wie Leiterin Meißner weiß. Bei fasten jedem Wetter zieht es sie hinaus ins Freie. Die Kinder unternehmen Ausflüge in den nahe gelegenen Wald oder toben auf dem Spielplatz. Nur an Regentagen bleiben sie zumeist im Haus und gehen nicht vor die Tür. Aber auch an solchen Tagen kennen die Kinder keine Langeweile. Meißner: „Sie bauen Buden oder probieren Musikinstrumente aus.“

Ihre sozialen und sprachlichen Kompetenzen können die Mädchen und Jungen in den regelmäßig stattfindenden Kinderkonferenzen weiterentwickeln. Bei dieser Gelegenheit tauschen sich Kinder und Betreuer aus. „Sie erzählen zum Beispiel, was sie am Wochenende zu Hause gemacht haben“, so Meißner. Mit der Zukunft der kleinen Einrichtung hatte sich zuletzt die Stadt Mansfeld beschäftigt. Für die nächsten fünf Jahre sei der Bestand erst einmal gesichert, freut sich Meißner.

Und so kann in die Ausstattung des Hauses investiert werden. Neue Toiletten und Waschbecken sollen eingebaut werden. Voraussichtlich im Dezember beziehungsweise Januar. In die Umbauarbeiten fließen Mittel aus einem Gewinnspiel des Gasversorgers Mitgas, an dem die „Roßberg-Wichtel“ erfolgreich teilnahmen. Die Annaröder Kindertagesstätte belegte den dritten Platz.