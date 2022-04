„Altersdiskriminierung“ in Gerbstedt? Sparkasse montiert Briefkasten für Überweisungen ab

Gerbstedt - Ein abmontierter Überweisungsbriefkasten in der Sparkassen-Filiale in Gerbstedt sorgt in der Einheitsgemeinde für Ärger. Die Sparkasse Mansfeld-Südharz hatte den Kasten vor Ort in den Wintermonaten abgebaut, nachdem es zu Vandalismus gekommen war. Einen neuen Briefkasten, in den die händisch ausgefüllten Überweisungsscheine eingeworfen werden können, will das Geldinstitut in Gerbstedt nun jedoch nicht wieder anbringen.