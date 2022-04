Als Sparwasser schimpfte und Amsdorf sein „Jahrhundertspiel“ erlebte - Zwei Vereinslegenden erinnern sich

Amsdorf/MZ - Noch heute bekommt Jürgen Haupt eine Gänsehaut, wenn er an dieses Fußballspiel zurückdenkt. Das verwundert nicht, denn die Begegnung am 1. August 1974 nimmt in der einhundertjährigen Geschichte des 1. FC Romonta Amsdorf einen besonderen Platz ein. Damals traf eine Aktivist-Auswahl in Amsdorf auf den frisch gebackenen Europapokal-Sieger vom 1. FC Magdeburg.