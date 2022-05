Alles ehrenamtlich! Warum der Hainröder Verein jeden Sonntag zu Kaffee und Kuchen lädt

Hainrode/MZ - „Wir haben so viele Besucher hier im Dorf“, sagt Rolf Kutzleb, der Vorsitzende vom Hainröder Heimat- und Naturschutzverein. „Wanderer, Biker, Urlauber…“ Doch die Gaststätte im Förstergarten ist seit Jahren geschlossen. So sei die Idee entstanden, ein Café zu betreiben - zumal mit Emmie Veltmaat und Roy Munneke zwei gestandene Kaffee- und Tee-Experten seit einem knappen Jahr in dem idyllischen Dörfchen wohnen. Und weil die Hainröder landauf, landab als Besenbinder bekannt sind und im Handwerkerhaus wie in alten Zeiten Reisigbesen binden, gibt es nun ein Besenbinder-Café.