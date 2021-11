Aktuelle Straßensperrungen in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und MSH

Sangerhausen/Eisleben/MZ - Sangerhausen: Wegen Kanalsanierungsarbeiten wird die Fritz-Himpel-Straße weiter bis voraussichtlich 3. Dezember voll gesperrt. Die Erreichbarkeit der Grundstücke wird mit Sackgassenregelung abgesichert, so die Stadtverwaltung.

Vatterode: Die Kreisstraße 2337 zwischen Vatterode und Biesenrode wird weiterhin voll gesperrt. Umleitung erfolgt dabei während der Bauarbeiten über die Kreisstraßen 2337 und 2338

Wimmelburg: Wegen eines Erdrutsches bleibt die L 225 zwischen Wimmelburg und Wolferode bis auf unbestimmt Zeit voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über L 151 Lutherstadt Eisleben und die L 224.

Beyernaumb./Sotterh.: Die L 222 - Beyernaumburg bis Sotterhausen - wird vom 2. bis 12. November voll gesperrt, da dort die Fahrbahndecke saniert wird. Die Umleitung erfolgt über B86 Riestedt, L230 Oberröblingen und L222 Allstedt.

Wolferode: Die Wimmelburger Straße ist bis zum 12. November voll gesperrt, es werden Trinkwasserleitung und Gasleitung verlegt. Die Umleitung erfolgt über die Gartenstraße.

Wippra: Ab Montag, 1. November, bis Freitag, 26. November 2021, kommt es zu einer Vollsperrung des Doktorberges im Bereich der Einfahrt von der Bottchenbachstraße in Wippra. Dort werden Umschaltgruben für die Telekom in Vorbereitung der Brückenbauarbeiten in Wippra hergestellt. Der Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Bottchenbachstraße muss ebenfalls für die Herstellung einer Baugrube gesperrt werden. Die Einfahrt zur Promenade bleibt frei.

Leinemühle: Die L230 ist aufgrund von Brückenbauarbeiten bis 26. Juni 2022 voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über L228 Stangerode, L229 Welbsleben und L230 Ermsleben.

Abberode: Der Verbindungsweg zwischen Ritzgerode und Abberode ist weiterhin wegen Brückenschäden voll gesperrt. Die Dauer der Sperrung ist derzeit noch offen. Der Verkehr wird während der Sperrung über die Bundesstraße 242 Neues Schloss umgeleitet.

Eisleben: Wegen Straßenbauarbeiten ist die Straße zwischen dem Kreisverkehr Hohetorstraße bis Katharinen-Sekundarschule bis 3. Dezember voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert: Für die Neustadt/Klinikum besteht die Möglichkeit, von der Nußbreite über die Anstaltstraße/Hohetorstraße zu fahren. Die Umleitung von und zur Magdeburger Straße führt während der Arbeiten über die Helbraer Straße – Martinstraße – Katharinenstraße – Hohetorstraße.

Wegen Sanierungsarbeiten wird die Grabenbrücke bis voraussichtlich 30. November gesperrt. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt, die Zufahrt zu den Grundstücken erfolgt über die Hirtengasse. Die hier geltende Einbahnstraßenregelung wird während der Bauzeit aufgehoben.

Die Freistraße wird bis voraussichtlich 19. November zwischen der Einmündung Bucherstraße und der Einmündung Nicolaistraße voll gesperrt. Grund ist der Bau eines Regenwasserkanals in Richtung Münzstraße. Die Straßen Markt und Freistraße sind bis zur Baustelle als Sackgasse ausgeschildert. Weiterhin erreichbar sind der Schloßplatz (Einkaufszentrum NETTO, Schloßplatzschule, Post und Wobau) und die Bucherstraße aus Richtung Markt. Die Nicolaistraße sowie die Freistraße bis zur Baustelle sind aus Richtung Klosterplatz erreichbar - die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben.

Wansleben: Auf der K 2149 ist der Abzweig B80 bis Pumpstation Wansleben ab 1. November bis 3. Dezember voll gesperrt. Dort werden Abwasserleitung verlegt. Die Umleitung erfolgt über L80 Langenbogen und B80.

Hettstedt: Die Straße Über der Heckerlingsbreite ist bis voraussichtlich 5. Dezember gesperrt. Grund ist die Verlegung des Schmutz- und Abwasserkanals, der Trinkwasserleitung und der Gasleitung. Die Gartensparte „Neuer Weg“ ist über die Zufahrt Untere Randsiedlung, die Gartensparte „Sonnenschein“ und der Garagenkomplex Randsiedlung über den Garagenkomplex Hegelstraße erreichbar.

Hergisdorf: Thomas-Müntzer-Straße. Gesamtsperrung bis 23. Dezember.

Grund dafür ist ein grundhafter Straßenausbau. Die Umleitung erfolgt über während der Bauarbeiten über die Landesstraße 225 Helbra.

Breitenstein: Die Landesstraße 236 ist für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt. Grund sind Einschränkungen nach Absenkungen der Fahrbahn. Ersatzneubau voraussichtlich 2022. Umleitung: Über die Bundesstraße 242 bis Harzgerode, über die Landesstraße 235 bis Auerberg und die Landesstraße 236 bis Breitenstein.

Auf der L 236 Breitenstein bis Friedrichshöhe ist die Straße bis 31. Dezember voll gesperrt, dort wird eine Verbindungsleitung neu gebaut. Die Umleitung erfolgt über die L235 und die B242

Hayn: L234 Sperrung nördlich und südlich von Hayn vom 25. bis 30. Oktober. Grund: Erneuerung Asphaltdeckschicht. Die Umleitungen erfolgen über die L235, L236 Rottleberde, L151 Roßla und die L234. Die Ortschaft Hayn ist über die K2832 erreichbar.

Wallhausen: Sperrung Hohlstedter Straße weiterhin noch bis 30. November.

Grund: Errichtung Schmutzwasserkanalisation. Die Umleitung erfolgt über K2298 Brücken, L220 Hackpfüffel; Tilleda; Kelbra, L234 Kelbra; Roßla, L151 Roßla; Bennungen; Hohlstedt.

Wolferode: Wegen der Verlegung von Trinkwasser- und Gasleitungen wird die Wimmelburger Straße (Landesstraße 225) bis voraussichtlich 29. Oktober voll gesperrt. Wie der Landkreis Mansfeld-Südharz mitteilte, wird der Verkehr über die Gartenstraße umgeleitet.Mansfeld

Die B 180 wird zwischen Mansfeld und Hettstedt bis voraussichtlich 22. Oktober voll gesperrt. Grund ist die Reparatur der Stockbachtalbrücke. Die Umleitung erfolgt über die B 86, die B 242 und die L 158.Benndorf

Die Kreisstraße 2320 wird bis voraussichtlich 17. Dezember wegen eines Brückenneubaus voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die L 225 Klostermansfeld und die L 226.

Beyernaumburg: Zwischen der B86 und dem Ort Sperrung vom 25. bis 29. Oktober. Grund: Erneuerung Asphaltdeckschicht. Die Umleitung erfolgt über K2310 Othal.