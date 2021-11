Agentur für Arbeit in MSH bietet telefonische Beratung zum Thema Gesundheitsförderung an

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Rund um das Thema Gesundheitsförderung geht es am 25. November von 9 bis 12 Uhr am telefonischen Beratungstag. Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Sangerhausen und des Jobcenters Mansfeld-Südharz unterbreiten dieses Angebot. „Wir haben eine Kundenbefragung durchgeführt, die zeigt, dass ein großer Teil der arbeitslosen Menschen, die wir betreuen, gern etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Dabei möchten wir sie unterstützen“, sagt Karin Lieder, die Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur Sangerhausen.

Gemeinsam mit der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt (LVG) habe man regionale Anbieter für Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen gewonnen, die ab 2022 nutzbar sind. Etwa 55 Prozent aller Befragten gaben an, sich im Alltag mehr bewegen zu wollen. Unterstützung für eine gesündere Ernährung wünschen sich 63,4 Prozent. Auch das Bedürfnis, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein, sich auszutauschen und Wertschätzung zu erfahren ist groß, wie etwa die Hälfte der Befragten äußerte. „Mit Angeboten zur Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung soll jeder die Möglichkeit erhalten, für sich ganz persönlich etwas Gutes zu tun. Es geht darum, in Gruppenangeboten andere Menschen kennenzulernen, die Gesundheit zu stärken und Arbeitsfähigkeit zu erhalten,“ betonte Melanie Göbel, Beauftragte für Chancengleichheit des Jobcenters.

Dieses Angebot werde im Rahmen des Projektes „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt“ unterbreitet, an dem sich in Sachsen-Anhalt zehn Jobcenter und zwei Arbeitsagenturen beteiligen. Gemeinsam mit den Gesetzlichen Krankenkassen wollen die Arbeitsvermittlungen den negativen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die Gesundheit entgegenwirken. Im Rahmen des Projektes wurden die Integrations-, Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte zu „Gesundheitsorientierter Beratung“ geschult.