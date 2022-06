Achtbar geschlagen: SV Kelbra unterliegt beim BSV Halle-Ammendorf

Kelbra/MZ - Auch der 17. Anlauf war nicht von Erfolg gekrönt. Am Sonnabendnachmittag unterlag der SV Kelbra beim BSV Halle-Ammendorf mit 0:2 Toren und bleibt damit weiter in der Saison 21/22 der Fußball-Verbandsliga Staffel Süd sieglos. Nun bleibt der Mannschaft von Trainer Daniel Richter nur noch eine Chance, eine vollkommen verkorkste Runde wenigstens mit einem Sieg abzuschließen. Am Sonnabend erwartet die Elf Blau-Weiß Dölau.

