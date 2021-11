955 Wildobstbäume sollen in Wiederstedt gepflanzt werden

Wiederstedt/MZ - Die Zahl ist beachtlich: 955 Bäume werden derzeit entlang von Feldwegen rund um Wiederstedt gepflanzt. „Das sind die Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für den Solarpark ‚Kiesgrube Schrammhöhe‘ und den Solarpark ‚Sylzenbreite‘“, sagt Bauamtsleiterin Janet Klaus. 2019 und 2020 sind die beiden Anlagen - mit einmal zwei und einmal drei Hektar Größe - zwischen Wiederstedt und Hettstedt beziehungsweise zwischen Wiederstedt und Sandersleben entstanden.

Solarpark und Bäume als Beitrag für den Klimaschutz

Nun geht es an die Umsetzung der Auflagen, denn die Baumpflanzungen sind Bestandteil in den Bebauungsplänen gewesen, die der Stadtrat beschlossen hatte. „Der Eingriff in die Natur muss ja kompensiert werden“, erklärt Klaus. Die sich freut, dass der Stadtrat bereits bei der Vorbereitung und der Erarbeitung der Bebauungspläne ein besonderes Augenmerk darauf gelegt und vorausschauend entschieden hatte. Denn eine Ausgleichsmaßnahme kann, muss aber nicht in derselben Gemarkung stattfinden.

„Wir machen das gerne. Aber man könnte sogar in einem anderen Landkreis ausgleichen“, erklärt Klaus dazu. Quasi vor der eigenen Haustür sei natürlich die bessere Wahl und immer wünschenswert, „da sieht auch der Bürger am Ende was davon“, ergänzt die Bauamtsleiterin. Für die Kommune biete sich eine Win-Win-Situation, meint Klaus. Durch die Solarparks und die erzeugte erneuerbare Energie leiste man einen Beitrag zum Klimaschutz. „Und die Bäume bieten das Sahnehäubchen, einmal für die Tiere und ebenso für den Klimawandel“, sagt Klaus.

Wildobstbäume sind in Wiederstedt geplant

Diese Ausgleichsmöglichkeiten strebt die Kommune derzeit bei allen Solarparks, die sie in Planung haben, an. Übrigens ist auch die Finanzierung im Bebauungsplan festgelegt. In Wiederstedt zahlt der Vorhabenträger der Solarparks die Bäume. Genaugenommen sind es Wildobstbäume. Die Auswahl der Sorten kam nach Absprache mit der Jagdgenossenschaft Wiederstedt.

„Die haben uns Vorschläge unterbreitet, denen wir gefolgt sind“, sagt Klaus. Gepflanzt werden nun also Wildapfel, Wildbirne, Kulturpflaume, Vogelkirsche und essbare Vogelkirsche sowie Traubenkirsche, die den Wildtieren als Nahrung dienen können. Außerdem werden im Abstand von etwa hundert Metern Ansitzstangen für Greifvögel errichtet, ergänzt Klaus. Für die Vögel soll damit die Jagd erleichtert und eine Sitzmöglichkeit geschaffen werden - beides sei in den ausgedehnten Ackerflächen nämlich kaum vorhanden.