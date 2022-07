2G oder 3G? - Skepsis bei Veranstaltern und Gastronomen in Mansfeld-Südharz

Seit Dienstag könnten Veranstalter und Gastronomen nur noch Genesene und Geimpfte einlassen und auf Masken verzichten. In MSH reagiert man verhalten.

Die 2G-Regel dürfte in MSH vorerst noch die Ausnahme bleiben.

Sangerhausen/MZ - Das Angebot klingt verlockend: Selbst in Innenräumen keine Maske mehr tragen, sich in der vollen Disco in den Armen liegen, im bis auf den letzten Platz besetzten Stadion, Kino- oder Theatersaal gemeinsam lachen, jubeln, mitfiebern.