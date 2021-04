24 neue Corona-Fälle in Mansfeld-Südharz gemeldet

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen

Es gibt 24 neue Coronafälle im Landkreis Mansfeld-Südharz. Das Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt (LAV) meldet für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 211,94. Sie liegt damit etwas unter der Inzidenz vom Vortag. Die meisten aktuellen Infektionsfälle gibt es in der Kreisstadt mit 142, gefolgt von Hettstedt mit 69 Fällen und der Lutherstadt Eisleben mit 68 Fällen.

In der Stadt Gerbstedt werden aktuell 58 Infizierte gezählt, im Seegebiet Mansfelder Land sind es 41, in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra 53, in der Stadt Mansfeld 19 und in der Stadt Arnstein 29. In Allstedt gibt es derzeit 29 Infizierte, in der Gemeinde Südharz 39 und in der Goldenen Aue 45. Aktuell haben 23.389 Personen im Landkreis ihre Erstimpfung erhalten, 7.897 Personen haben auch schon ihre Zweitimpfung erhalten. (mz)