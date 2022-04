20 Studenten wollen Landärzte werden: Profitiert Mansfeld-Südharz von den angehenden Medizinern?

Ein Drittel der Hausärzte in Mansfeld-Südharz ist älter als 60 Jahre.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Fünf Prozent der Humanmedizin-Studienplätze an den Universitäten in Magdeburg und Halle sind für angehende Landärzte reserviert. Jetzt starten 20 junge Menschen ihr Studium auf diesem Weg, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. Elf der Studenten sind sogar „Landeskinder“. Allerdings niemand von ihnen stammt aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. „Inwieweit darüber hinausgehend möglicherweise eine Beziehung zu der Region bei dem einen oder anderen Studierenden vorhanden ist, können wir leider nicht sagen“, war von Bernd Franke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA), zu erfahren.