Schierke/Thale/Halberstadt - Auf den Hexentanzplatz bei Thale können die Hexen in diesem Jahr zwar nicht fliegen, dennoch finden rund um den Brocken endlich wieder zahlreiche Walpurgisveranstaltungen statt. Wer lieber gemütlich mit Freunden und einer Bratwurst am Feuer stehen möchte, kann auch das tun, denn in vielen Gemeinden werden die traditionellen Maifeuer entzündet. Langeweile kommt jedenfalls nicht auf, denn weitere Veranstaltungen für Kinder und Familien stehen im Harz an diesem Wochenende auf dem Programm.