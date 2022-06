WM der Leckermäuler: Claudia Trotta aus Wernigerode vertrat Deutschland in Italien

Die Eis-Macherin ging mit ihrem Ziegenjoghurt-Eis auf der „Gelato Festival World Masters“ in Bologna an den Start.

Lecker: Claudia Trotta vom Eiscafé Santin in Wernigerode trat mit ihrer Kreation aus Ziegenjoghurt bei der WM an.

Wernigerode/dpa - Es steckt ihre Liebe zu Joghurt und ein Stück Erinnerung an ihre Oma drin: Claudia Trotta aus Wernigerode trat bei der Eis-Weltmeisterschaft - der „Gelato Festival World Masters“ - in Bologna mit ihrer Kreation „Edelweiß Ziegenjoghurt“ an. Damit ist die Eismacherin, die seit 1995 mit ihrem Mann ein Eiscafé in der Harzstadt betreibt, eine von zwei Teilnehmern aus Deutschland. Qualifiziert hat sich Claudia Trotta, indem sie 2019 mit ihrer Eisschöpfung die Deutsche Meisterschaft gewann.

„Für so einen Wettbewerb kann man nichts Langweiliges nehmen“, sagte Claudia Trotta. „Ich habe immer gern Joghurt gehabt.“ Ihre Oma habe Ziegen gehalten und Ricotta gemacht. Daran habe sie sich erinnert, berichtete Claudia Trotta, die aus einer süditalienischen Familie stammt und in der Schweiz geboren wurde. Herausgekommen sei eine Kreation mit einer leicht säuerlichen Note. Hinzu kämen kandiertes Obst mit Mandarinensoße, Heidelbeeren und Schokolade aus Sizilien.

Wegen der Corona-Pandemie mussten die Zutaten nach Italien geschickt werden

Corona geschuldet, hat Claudia Trotta etwas sehr Unübliches gemacht - sie hat das Rezept rausgerückt. Ihre Zutaten habe sie nach Italien geschickt, so dass dort ein Eiskonditor ihre Kreation produzierte. Eine Jury entschied dann in der Nacht zu Freitag über den Gewinner des Wettbewerbs.

Das beste Eis der Welt kommt demnach aus Ungarn. Die Jury aus elf Experten vergab Gold für die Kreation „Pistachio Fruit“ (Pistazie Frucht) von Adam Fazekas aus Budapest. Der Ungar habe die Jury mit Geschmack und seinem Präsentationsvideo „davongeweht“, schrieben die Organisatoren des Wettbewerbs. Claudia Trotta und ihr Konkurrent aus Deutschland, Giuseppe Cimino, Eismacher und Eisdielenbesitzer in Rastatt in Baden-Württemberg, gingen bei der Eis-WM leer aus.

Die Teilnehmer wurden weltweit aus 3.500 Kandidaten ausgewählt

Der zweite Platz ging an Carlo Guerriero aus der spanischen Hafenstadt Cádiz mit seinem knallig-bunten Eis „Cremoso al Vino Oloroso“ (Crème auf Oloroso-Wein). Bronze holte der Italiener Marco Venturino aus dem norditalienischen Küstenort Varazze mit seiner etwas schlichter aussehenden Eis-Darbietung „Bocca di Rosa“ (Rosenmund). 32 internationale Eis-Macher traten zu dem Wettstreit an. Die Organisatoren hatten nach eigenen Angaben vier Jahre lang weltweit in Hunderten Events aus rund 3.500 Kandidaten die Teilnehmer ausgewählt, die in Bologna um den Titel kämpfen durften.

Bewertet wurden neben dem Geschmack auch Farbe, Konsistenz und Geschmeidigkeit. „Deutsche lieben Eis“ sagt Annalisa Carnio vom Verband Unities, dem Bundesverband der italienischen Speiseeishersteller. Vor allem Eis nach italienischer Tradition stehe in Deutschland hoch im Kurs. Ihren Angaben zufolge haben hierzulande rund 3.300 Eisdielen eine eigene Eis-Produktion. Weitere rund 6.000 seien Filialen dieser eisherstellenden Betriebe oder bezögen ihr Eis von einem Betrieb, der selbst herstellt. Nach Branchendaten des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie schleckte jeder Deutsche im vergangenen Jahr rund acht Liter Speiseeis - davon etwa einen Liter Eisdieleneis.