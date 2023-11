Clausthal-Zellerfeld - Langeweile im Winter? Keine Lust auf actionarme Wintersportklassiker wie Langlauf und Rodeln? Die Volksstimme hat den Ausweg: Gerade im Harz gibt es wunderbare Alternativen. Vorsicht: Unkontrollierte Adrenalinschübe inklusive.

1. Snowkiten

Der Name ist Programm. Das Nutzen des Windes mit einem Segel (Kite) im Schnee (Snow) findet im Harz seine idealen Schauplätze. Auf einigen Foren im Netz ist immer wieder die Region Clausthal-Zellerfeld zu finden. Dort sind laut den Experten immer wieder gute Winde und tolle schneebedeckte Wiesen für die Sportart zu finden.

Außerdem gibt es im Harz auch eine Kite-Schule, die laut eigenen Aussagen sowohl für den absoluten Anfänger, als auch für den Fortgeschrittenen Profi noch einige Tipps und Tricks auf Lager hat. Eine Warnung gibt es allerdings: Wenn im Oberharz Sturmböen angesagt seien sollten, dann sollten die Kites rechtzeitig vom Himmel runter sein. Denn die Winde sind bei zu starken Strömungen unberechenbar.

2. Snowtubing

Theoretisch ist auch hier der Name Programm. Praktisch aber ist wohl gar nicht so einfach, auf einem Reifen den Abhang runtergleitend die Balance zu halten. "Beim Snow-Tubing sausen Sie in unbemantelten Lkw-Schläuchen den Berg hinab. Die Tubes sind mit einer Pvc-Grundplatte und einem Gurt für das Befestigen am Lift versehen, sodass Sie nach der Talfahrt mit dem Lift ganz bequem wieder den Berg hinaufkommen", informiert die Seite Oberharz.de auf ihrer Webseite.

Eine Snow-Tubing-Anlage ist beispielsweise im Harz im Teichtal in Sankt Andreasberg zu finden.

3. Husky-Tour

"Husky Trekking Touren im Harz mit reinrassigen Alaskan Malamuten. Dies sind die Größten und stärksten Schlittenhunde, auch bekannt als die Lokomotive des Nordens", verspricht ein Anbieter der Husky-Touren im Harz. Die Urahnen der arktischen Wölfe ziehen Wintersportler durch den Harz.

Wer Sport und Tiere verbinden will, der findet mit den Harzer Huskys die richtigen Ansprechpartner, Pardon: Vierbeiner!

Huskys können bis zum 10-fachen ihres eigenen Körpergewichtes ziehen und ein durchschnittlicher Rüde wiegt rund 45 Kilogramm. Foto: dpa

4. Ziesel-Offroad-Tour

Ein Ziesel ist ein besonderes Fahrzeug, welches mit Hilfe nachhaltiger Technologien für den Einsatz auf jedem Untergrund entwickelt wurde. Elektromotoren bewegen das Fahrzeug, sowohl on- als auch offroad. Die sogenannte Joystick-Steuerung ermöglicht die Bedienung. Bei Hasselfelde, genauer gesagt in Stiege befindet sich ein Anbieter, der diesen außergewöhnlichen Winterspaß anbietet.

Achtung: Voraussetzung für die geführten Ziesel-Touren ist mindestens der Führerschein Klasse M.

5. Schneegolf spielen

Seit mehr als 50 Jahren besteht beispielsweise der Golf-Club Harz. Aber was viele nicht wissen: Auch im Winter lässt sich die eigentliche Schön-Wetter-Sportart betreiben. Vor Ort in Bad Harzburg gilt: Ausschließlich die Winterabschläge benutzen! Die Sommergrüns sind natürlich gesperrt. Aber spezielle Wintergrüns und die sogenannte Range (eine Art Abschlagsübungsplatz) sind geöffnet.

Tipp: Gut frühstücken, denn Trolleys sind nicht erlaubt. Die Golfbags müssen getragen werden.

Golf ist bei vielen eher eine Sommersportart. Diese funktioniert aber auch wunderbar im Winter. Auch im Harz. Symbolfoto: dpa

6. Snowbiken

Günstig ist die Beschaffung eines Snowbikes nicht gerade. Neu fangen die "Fahrräder mit Skiern statt Reifen" ab einem Preis von rund 2.000 Euro an. Auf Gebrauchtwarenpotralen sind die Sportartikel jedoch deutlich günstiger.

Einen Verleih gibt es leider nicht im Harz, aber die gerade die längeren Rodelpisten eignen sich gerade zu perfekt für den Sport. Denn dort kann richtig Tempo aufgenommen und die traumhafte Natur des Harzes ganz nebenbei bestaunt werden.

7. Eisklettern

Je nach Wetterlage ist auch das Eisklettern eine tolle Aktivität mit Nervenkitzel im Harz. So eignen sich unter anderem die Orte Romkerhaller Wasserfall bei Goslar, Radauwasserfall bei Bad Harzburg und der Wurmbergsteinbruch für das Eisklettern.

Auf der Seite Eisklettern im Harz finden Sie weitere Informationen zu den Schwierigkeiten und Öffnungszeiten. Vorher sollte natürlich eine ausreichende Vorbildung und die Praxis in der Klettersportart in einer der vielen Kletterschulen im Harz geübt werden.

Ein Eiskletterer steigt den mit Eis bedeckten Romkerhaller Wasserfall im Harz hinauf. Nicht in jedem Jahr ist der Wasserfall in Niedersachsen zugefroren. Es gibt allerdings auch Alternativen im Harz. Symbolfoto: dpa

8. Air-Boarding

Weitaus günstiger in der Beschaffung als ein Snowbike ist ein sogenanntes Air-Board. Diese Art Luftmatratze wurde entwickelt, um kopfüber eine Rodelpiste herunter zu brausen. Dabei muss der Luftkissenschlitten, den es im Netz schon ab rund 20 Euro zu kaufen gibt, lediglich aufgeblasen werden. Es mache laut den Rezensionen enorm viel Spaß damit zu fahren, da sie sich präzise lenken lassen und man problemlos beispielsweise Rennen mit Freunden austragen kann. Glücklicherweise benötige man dafür nicht so viel Schnee, sprich zehn bis zwölf Zentimeter reichen aus.

Tipp: Bei Airboader-Insidern ist besonders die Rodelpiste am Wurmberg beliebt. Aufgrund der Verletzungsgefahr kommen aber auch nur Rodelpisten infrage, denn auf Ski-Pisten sind die Luftrennmaschinen verboten.

Airboarding kann man im Sommer auf einer Piste üben. Im Winter kann dazu jeder Berg herhalten. Im Harz eignen sich gerade die längeren Rodel-Pisten dafür. Foto: dpa

9. Quad-Tour

Wer im Winter schnell von A nach B kommen will, der sollte im verschneiten Harz sein Auto stehen lassen und mit dem Quad ans Ziel ankommen. Wer aber keins in der eigenen Garage hat, kann sich vierrädriges Gefährt auch einfach ausleihen und auf geführten Touren durch den Harz dank dieser Sportart sich voll austoben.

Besonders für PS-Enthusiasten ist ein Quad im Schnee eine spannende Herausforderung!

10. Ski-Springen

Schon klar, diese Sportart ist in seiner ganzen Blüte nicht unbedingt etwas für Anfänger. Aber jeder Eddie the Eagle hat mal klein angefangen und auch im Harz gibt es einen Ski-Klub, bei dem ein Schnupperkurs gebucht werden kann.

Die Skisprungschanze auf dem 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage in Niedersachsen (Oberharz). Foto: dpa

Viel mehr Adrenalin geht wohl kaum.