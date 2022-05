Wild auf Wanderschaft in Harzer Wäldern

An Bahngleisen häufen sich Beobachtungen einer Wildschweinrotte. Wie das Ordnungsamt der Stadt Thale die Lage einschätzt und wozu geraten wird.

Nicht immer finden Wildschweine im Wald genug Nahrung. Wenn sie fehlt, führt die Suche die Tiere oft auf Felder oder in Wohngebiete.

Thale/MZ - Treibt am Tunnelberg in Thale eine Wildschweinrotte ihr Unwesen? Die zehn Frischlinge und zwei Bachen, schreibt ein Anwohner in dem sozialen Netzwerk Facebook, schlügen ihr Quartier zwischen dem Zaun der Anlage „Gartenfreunde“ und den Bahngleisen mittlerweile auch tagsüber auf.