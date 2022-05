Harz - Im Gebiet des Mittelgebirges ist der Klimawandel angekommen - und setzt vor allem den oft breitkrempigen Lebewesen zu. Feucht und warm, so mögen es die Pilze. Ihre Fruchtstände recken sich verlockend in die Höhe und verheißen Gaumenfreuden. Doch nicht immer sind die kleinen Fundstücke auch genießbar und ungiftig. Von schmackhaften Speisepilzen bis hin zu wahren Giftschleudern ist ein breites Spektrum an Arten aus dem Harz bekannt. Der wohl bekannteste unter den Giftpilzen, der Fliegenpilz, ist nicht nur Pilz des Jahres 2022, sondern auch ein oft gesehener und optisch besonders ansprechender Gast auf den Harzer Waldböden.

Rückzug der Speisepilze

Auch Maronen und Steinpilze, die noch bis Anfang November zu finden sein dürften, gehören eigentlich zu den Stammpilzen des Harzes. Überhaupt sei der Harz eigentlich ein Gebiet mit "hervorragendem Pilzaufkommen", wie Stefan Fischer von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie weiß. Doch in diesem Jahr verzeichnen die Pilzexperten einen starken Rückgang an Speisepilzen. "Die Wachstumswelle ist flacher geworden", beschreibt Hans Manhart, Sachverständiger aus Bad Harzburg, den beobachteten Rückzug der Speisepilze.

Nur vereinzelt finden sich in diesem Jahr stärkere Vorkommen der schmackhaften Delikatessen. "Vor allem im südlichen und nördlichen Vorharz und in den Laubmischwäldern kann man noch einige Pilze finden", erklärt Manhart. Die Höhenlagen hingegen würden kaum Ertrag abwerfen. "Nur wo intakte Fichtenwälder stehen und Jungfichten angepflanzt sind, können Sie noch bei den Speisepilzen fündig werden", so der Pilzexperte weiter. Dies könne mutmaßlich auf drei Ursachen zurückgeführt werden.

Wärme, Frost und Borkenkäfer

So war der Sommer warm und feucht, und bot damit ein besonders günstiges Klima für das Wachstum der kleinen Lebewesen. Darum sprossen die Pilze früher als erwartet in diesem Jahr. Es gab also nicht nur deutlich weniger Pilze als in den Vergleichszeiträumen zuvor, sondern auch frühere. Dies betrifft auch die bedingt essbaren Hallimasche, die ebenfalls im Harz vorkommen.

Hinzu kommt der Bodenfrost, der in den Höhenlagen viele Pilze hat erfrieren lassen. Die kleinen Lebewesen unterliegen also im hohen Maße dem Wechselspiel aus Wärme und Kälte. Ohnehin benötigen die empfindlichen Hutträger ausgewogene klimatische Bedingungen und eine intakte Umwelt, die ihnen den geeigneten Rahmen für ein gesundes Wachstum ermöglichen. Doch der Harz mit seinen ausgedehnten Fichtenwäldern und massiven Waldschäden kann für Pilze nur noch bedingt als Lebensraum fungieren: Der Borkenkäfer hat die Wälder befallen, die Böden werden nicht mehr ausreichend geschützt. So können die Speisepilze dem Klimawandel kaum noch etwas entgegensetzen. Und treten spürbar den Rückzug an.

Schwamm profitiert vom Fichtensterben

Mindestens ein Pilz profitiert allerdings von dem Fichtensterben. Der Rotrandige Baumschwamm ist für den Menschen ungenießbar, vertilgt aber mit Vorliebe Totholz. Der Harz offenbart sich dem Pilz demnach als reich gedeckter Tisch der Natur. Auch einem sehr seltenen Schwamm, dem Leuchtenden Weichporling wird damit Tür und Tor geöffnet. "Er scheint stark in Zunahme begriffen", bestätigt Manhart, "vor allem im Köhlerholz bei Stapelburg und auch im Oberharz. Die Gründe dafür sind allerdings noch unklar." Der wie schon der Rotrandige Baumschwamm ebenfalls auf die Zersetzung von Totholz spezialisierte Pilz zählt zu den schönsten Vertretern seiner Gattung und leuchtet orangegelb im Wald.

Demnach profitieren manche Pilze ebenso von der Klimakrise wie ihre Artgenossen durch sie verdrängt werden. Diese Annahme bestätigt auch Pilzexperte Manhart: "Pilze sind rückstandslose Recycler organischer Materialien in der Natur." Einerseits könnten sie nur dann Totholz befallen, wenn es genügend davon gebe. Das wiederum sei im Harz "im hohen Maße" der Fall, da die Bäume, vor allem die Harzer Fichten, bereits durch steigende Temperaturen und Trockenheit vorgeschwächt seien und die Borkenkäfer leichtes Spiel mit ihnen hätten. Einige Arten wiederum, allen voran die Speisepilze, reagieren darauf mit starkem Rückzug.

Überhaupt dürften Pilze als hervorragende Bioindikatoren gelten, die gleichzeitig als Gradmesser für Überdüngung und hohen Phosphateintrag fungierten. Denn auf überdüngten und stickstoffreichen Böden finden Pilze keine optimalen Voraussetzungen, um ungestört wachsen zu können. Demnach könne es nur eine Schlussfolgerung geben, so Manhart: "Biotopschutz ist Pilzschutz."

Giftigster Pilz Mitteleuropas im Harz

Auch auf den Menschen führt die Klimakrise über den Umweg der Pilze wieder zurück: Oft durch Pilzbestimmer-Apps fehlgeleitet, landeten immer wieder ein paar der für den menschlichen Organismus verheerendsten Pilze in den Körbchen der Suchenden, so Experte Manhart. So finden Sammler im Harz immer wieder einen braunen, eher unscheinbar wirkenden Pilz und würden ihn, im Irrtum über seine Zuordnung zu den Speisepilzen, verzehren. Das heimtückische an dem sogenannten "Spitzbuckeligen Raukopf": Erst nach bis zu drei Wochen zeigen sich so drastische Nierenschäden, dass den Betroffenen kaum geholfen werden kann. Nicht selten versterben sie in der Folge an dem Orellanin genannten Gift des Pilzes. Nicht umsonst gilt der Raukopf als einer der giftigsten Pilze Mitteleuropas. Warum er für den Harz eine besondere Relevanz genießt? Er gedeiht besonders gut in sauren Fichtenwäldern und bei Torfmoos. Beste Bedingungen also im Mittelgebirge.

Dabei müssen Sammler nicht nur auf essbare und ungiftige Pilzarten, sondern auch auf die Gegebenheiten der Region achten: Zwar hat die Strahlenkatastrophe von Tschernobyl keine Auswirkungen auf die Genießbarkeit von Pilzen aus dem Harz. Doch in der Nähe von ehemaligen Erzgruben und Halden wachsende Wildchampignons sind ebenfalls zum Verzehr ungeeignet. Blei und Cadmium aus dem Bergbau haben sich in den Pilzen angesammelt - und führen beim Verspeisen durch den Menschen zu einer Anreicherung von sogenannten Depotgiften im Körper. Einmal dort angelangt, können sie nicht mehr ausgeschieden werden.