Widerstand gegen geplante Steuererhöhung in Wernigerode

Das könnte eng werden: Am Donnerstag soll Wernigerodes Stadtrat Steuererhöhungen beschließen. Es regt sich aber Widerstand. Nicht alle Stadträte wollen die Pläne von OB Gaffert mittragen.

In Wernigerode sollen die Steuern sollen erhöht werden, damit wieder mehr Geld in die Stadtkasse fließt.

Wernigerode - Müssen Unternehmer und Grundstückseigentümer ab 2022 tiefer in die Tasche greifen? Wenn es nach Wernigerodes Oberbürgermeister geht – ja. Peter Gaffert (parteilos) dringt auf eine Anpassung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B. Mit der Erhöhung will Gaffert klar Schiff machen und die Stadtfinanzen wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen.