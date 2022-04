Welche Feiern an Gymnasien und Gesamtschulen im Raum Quedlinburg geplant sind

Abibälle und größere Feste für die Abschlussklassen haben einige Schulen und Veranstalter in diesem Jahr möglich gemacht.

Harzkreis/MZ - In Thale wird es ein Abiball werden, wie man ihn kennt: Mit Kleid und Anzug, großen Reden, einem lustigen Programm, ein klein wenig Tanzen und Buffet. In ungewöhnlichen Zeiten wird das Gewohnte allerdings schnell zu etwas besonderem. Und so haben auch die Abschlussfeiern der Schüler im Harzkreis allen Beteiligten viel abverlangt.