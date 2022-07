Wann bekommt Falkenstein Glasfaser?

Falkenstein/Harz/MZ - „Insgesamt eher unbefriedigend“ - so beschreibt Klaus Wycisk, Bürgermeister der Stadt Falkenstein/Harz, den Internetzugang im Stadtgebiet. „Wir wollen für die Bürger und die Unternehmen zeitnah ein Glasfasernetz haben“, sagt er. „Viele Unternehmen expandieren, viele Menschen arbeiten im Homeoffice. Wenn da 20 Anschlüsse an einer Kupferleitung hängen, kommt am Ende nicht mehr viel an. Das wollen wir umgehen“, erklärt der Bürgermeister und verweist damit auch auf einen jüngst gefassten Stadtratsbeschluss.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<