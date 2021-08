Volvo X40 plötzlich verschwunden

Westerhausen/MZ - Zwischen 13 und 20.40 Uhr wurde am Montag ein in der Schulstraße abgestellter schwarzer Pkw Volvo XC 40 entwendet. Am Fahrzeug haben sich zum Zeitpunkt des Diebstahls die amtlichen Kennzeichen BS-SF 441 befunden. Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 45.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bzw. zum Verbleib des Fahrzeuges erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.