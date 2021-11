Hasselfelde/MZ - Am Mittwoch verlor der 40-jährige Fahrer eines VW Crafter auf der B 81 zwischen Hasselfelde und Wendefurth gegen 18.40 Uhr zwei Zwillingsreifen vom Fahrzeug, wobei ein Reifen frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw Renault prallte. Verletzt wurde niemand. Am Renault entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.