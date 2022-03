Polizist bei Verkehrskontrolle in Ballenstedt verletzt

Bei einer Verkehrskontrolle in Ballenstedt im Harz sind am Freitag ein Polizist sowie ein Mopedfahrer verletzt worden. Offenbar hatte der Mopedfahrer versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen.

Anstatt jedoch zu stoppen, fuhr der 18 Jahre alte Mopedfahrer weiter auf den Polizisten zu, bis er mit ihm zusammenprallte. Während der bereits polizeibekannte Mopedfahrer laut Mitteilung lediglich Schürfwunden erlitt, wurde der Polizist ernstlich verletzt. Bei ihm wurden ein Schädel-Hirn-Trauma, Prellungen und Schürfwunden diagnostiziert.

Die Ermittlungen gegen den 18-Jährigen dauern an.