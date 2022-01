Update: Bombendrohung in Wernigerode - Spürhunde auch im Impfzentrum in Quedlinburg im Einsatz

Gegen das Impfzentrum in Wernigerode hat es nach Volksstimme-Informationen eine Bombendrohung gegeben. Auch das Impfzentrum in Quedlinburg scheint im Visier der Drohenden zu sein.

Polizeieinsatz bei Bombendrohung gegen das Impfzentrum in Wernigerode

Wernigerode - Gegen das Impfzentrum am Kupferhammer in Wernigerode soll es am Freitag nach Volksstimme-Informationen eine telefonische Bombendrohung gegeben haben. Einsatzkräfte der Polizei sind seit dem frühen Nachmittag vor Ort.

Gefahr für Mitarbeiter im Impfzentrum und Personen, die sich dort impfen lassen wollen, besteht nicht, da das Impfzentrum am Freitag geschlossen ist.

Volksstimme-Informationen zufolge durchsuchen Polizeibeamte nun auch das evakuierte Impfzentrum des Landkreises Harz in Quedlinburg. Derzeit durchsuchen Sprengstoffspürhunde die dortige Einrichtung.