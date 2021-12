Unfall in Halberstadt: Seniorin überquert Straße und wird von Auto angefahren

Am Donnerstagabend wurde eine 80-jährige Frau in Halberstadt bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Seniorin überquerte eine Straße und wurde dabei von einem Auto angefahren.

Halberstadt/DUR - Am Donnerstagabend ereignete sich ein Unfall in Halberstadt. Eine 80-Jährige war fußläufig im Bereich der Walther-Rathenau-Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße die Straße überqueren.

Zur gleichen Zeit bog eine 49-jährige VW Fahrerin, aus der Friedrich-Ebert-Straße kommend, nach rechts in die Walther-Rathenau-Straße ab und übersah hierbei die dunkel gekleidete, bevorrechtigte Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Aufgrund der Kollision stürzte die 80-jährige Frau und verletzte sich leicht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war die verkehrsleitende Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls außer Betrieb.