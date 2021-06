Unfall auf B81: 100 Meter durch die Luft geschleudert: Mann stirbt - Zwei Menschen verletzt

Thale - Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist im Landkreis Harz ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 61-Jährige wurde etwa 100 Meter durch die Luft geschleudert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er starb an der Unfallstelle zwischen Oberharz und Thale. Zuvor hatte ein 54 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen am Samstagnachmittag mehrere entgegenkommende Motorradfahrern übersehen.

Ein weiterer Biker konnte dem Wagen zwar ausweichen, aber einen Sturz nicht verhindern. Dabei wurde der 58-Jährige leicht verletzt. Seine 52 Jahre alte Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Die Bundesstraße 81 war für mehrere Stunden gesperrt. (dpa)