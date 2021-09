Unbekannte zünden in der Wernigeröder Kohlgartenstraße ein Wahlplakat an

Wernigerode/MZ - Am Sonntag wurde gegen 21 Uhr in der Kohlgartenstraße ein an einer Straßenlaterne angebrachtes Wahlplakat der Partei DIE LINKE in Brand gesetzt. Beamte konnten den Brand schnell löschen. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen bzw. zu möglichen Verursachern erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.